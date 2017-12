II CONFRATERNIZA DA GRENDENE - "O QUE NOS UNE É MAIOR DO O QUE NOS SEPARA"

Neste domingo 03/12/2017 a Grendene realizou uma celebração de Ação de Graças reunindo católicos, evangélicos e outras pessoas de boa vontade no Ginásio Poliesportivo de Sobral, com público de aproximadamente mil pessoas.





O II Confraternizar da Grendene foi comandado pelo Padre Ítalo Arcanjo, da Fazenda Esperança, e pelo Pastor Renato Correa, da Igreja Batista Renovada, que também participou com sua equipe musical. Padre Ítalo abriu a reflexão a cerca da importância de cada um voltar-se para Deus, falando sobre a parábola do Pai Misericordioso (Lucas 15, 11-24). Seguiram-se as palavras do Pastor Renato, referindo-se à regeneração de cada um de nós, buscando o "Amigo Jesus", concluindo que “o Amor que nos une é maior do que o nos separa”. Ao final, o Diretor Industrial, Nelson Rossi, agradeceu a todos os participantes e classificou o evento como um momento ímpar de “Reflexão e Fraternidade” reforçando que “todos podemos dar uma pequena parcela para um mundo melhor. E necessário que sejamos a mudança que queremos ver no mundo.”