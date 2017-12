INDIVÍDUO PRATICA ASSALTO NO CENTRO DE SOBRAL E SE DÁ MAL; VÍDEO

Por volta das 12h desta quinta-feira, dia 28, um indivíduo foi preso em flagrante logo após tomar um celular de assalto de uma mulher no centro de Sobral, precisamente no "Beco do Cotovelo".





Os PMs que estavam nas proximidades viram a ação criminosa e conseguiram capturar o acusado, que foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, para a lavratura dos procedimentos legais.





O acusado estava em motocicleta Honda Biz de cor vermelha.