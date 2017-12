Inspetor da Polícia Civil é preso em flagrante suspeito de atirar em via pública e dirigir sob efeito de álcool

O servidor foi preso e encaminhado para o Complexo de Delegacias Especializadas (Code).

Um inspetor da Polícia Civil foi preso em flagrante, na tarde desse sábado (23), no bairro Presidente Keneddy, em Fortaleza. O policial é suspeito de realizar disparos de arma de fogo em via pública e também acusado de dirigir sob efeito de álcool.





A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) informou em nota, por meio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI), que o servidor foi preso e encaminhado para o Complexo de Delegacias Especializadas (Code).





Além das providências adotadas, a Controladoria Geral de Disciplina determinou a instauração de Procedimento Disciplinar para a devida apuração administrativa.





A CGD não divulgou o nome do envolvido pelo fato de o inquérito policial ser um procedimento sigiloso.





Com informações do Diário do Nordeste

Foto ilustrativa