INTERNAUTA DENUNCIA ATRASO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL DR. ESTEVAM

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa tarde!









Gostaria de expor uma situação que vem acontecendo no Hospital Dr. Estevam de Sobral. Há alguns meses vem acontecendo algo muito desagradável no referido Hospital, salário dos funcionários que eram pra ser pagos até o quinto dia útil de cada mês só é pago depois do dia 20, agora você imagine um pai de família que depende apenas deste salário para sustentar sua família como é que fica? Férias que eram pra ser pagas no até o primeiro dia do início das férias, só são pagas quando o funcionário retorna das férias e de forma parcelada. A primeira parcela do décimo terceiro era pra ser paga até o dia 30 de novembro e até o momento não foi pago e a nem se quer uma satisfação é dada ao colaborador. Não sei se isso é fruto de uma má Gestão por parte do Sr. Disraeli Ponte (Diretor do Hospital) ou se o Hospital está a beira de um colápso. O fato é que os funcionários não podem mais continuar a ser tratado com falta de respeito, todos tem contas pra pagar e necessitam que o Hospital cumpra com suas obrigações em dia.









Os funcionários todos tem medo de denunciar no Ministério do Trabalho com medo de represálias por parte do Hospital, espero que através do seu canal essa notícia chegue ao conhecimento de todos e assim as providencias para resolução do problema sejam tomadas por parte do Hospital."