"Olá, quero denunciar um esgoto a céu aberto na rua DR. José Sabóia Neto (ALTO NOVO). O esgoto está assim faz dias como vcs podem ver nas fotos. Tem crianças, idosos que estao ficando doente com todo este mau cheiro. Espero contar com sua ajuda para que as autoridades responsaveis possam resolver esse problema."