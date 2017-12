INTERNAUTA RELATA ARRASTÃO NO DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS, EM SOBRAL

"Hoje (7/dez) por volta das 12h50min dois meliantes fizeram um arrastão na Escola Domingos Machados, anexo Paulo Aragão na localidade Salgado dos Machados, Sobral-CE. Os mesmos estavam encapuzados, com faça e arma de fogo, usaram um carro de passeio branco para fazer a fuga com destino a Pedra Branca (Bonfim). Ninguém saiu ferido, houve apenas danos materiais, no qual levaram dinheiro, celulares dos professores e celulares de alguns alunos.









Na chegada dos professores, que vem num ônibus exclusivo da prefeitura de Sobral, foram surpreendidos por dois bandidos, um estava com arma branca e outro conduzia uma arma de fogo, aparentava ser um revólver ou pistola.









No momento do assalto tinha alunos na escola e outras ainda a chegarem. Muita correria e desespero de alunos que iam chegando. Eles buscaram refúgio nas residências vizinhas a escola, uns chorando e outros temerosos com a violência presenciada.









Já alguns que estavam na escola também foram assaltados, levando apenas celulares.









Recomendamos quem souber do passadeiro dos assaltante colabore com a polícia para ligando para 190."