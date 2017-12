INTERNAUTA SOLICITA MAIS POLICIAMENTO PARA O BAIRRO PADRE IBIAPINA, EM SOBRAL

Internauta clama por mais segurança no bairro Padre Ibiapina.

Confira a reclamação na íntegra:

"Boa noite! Gostaria que você publicasse em seu blog a falta de segurança no bairro Padre Ibiapina, ladrões estão arrombando as casas e pulando muros e furtando objetos das pessoas, eu e mais 4 pessoas do bairro fomos vítimas desse tal meliante que por ventura mora no bairro Alto Novo. Às 4 da manhã esse meliante arrombou o portão da casa vizinha que se encontra pra alugar e pulou no muro de minha residência que é vizinha e furtou vários objetos, gaiolas e uma galinha. Queria pedir um pouco de mais segurança aqui para o bairro Padre Ibiapina pq depois da meia noite vários usuários passam por a Rua Manoel Marinho de Andrade com o intuito de roubar. E também queria pedir para as autoridades tomar providências para que venham acabar com um local que os usuários se reúnem toda noite e madrugada, por trás do PSF Coelce. Agradeço desde já por sua atenção. Obrigado."