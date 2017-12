IPVA terá redução média de 4,46 em 2018

Imposto poderá ser pago em até cinco parcelas.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Ceará será, em média, 4,46% mais barato em 2018 em relação ao valor pago em 2017. A informação foi dada pelo governador Camilo Santana durante a inauguração do novo posto do Detran, localizado no North Shopping Maracanaú.





Ao todo, 2.384.925 veículos serão tributados, com uma previsão de arrecadação de R$ 969.244.939,64 milhões, onde 50% desse valor pertence ao tesouro estadual e os outros 50% são destinados aos municípios cearenses. O pagamento, antes permitido em apenas quatro parcelas, poderá ser efetuado em até cinco vezes. Todos os boletos estarão disponíveis para impressão a partir do dia 2 de janeiro. Confira a tabela com os valores





Motocicletas de até 125 cilindradas sem infrações de trânsito em 2017 continuam com o benefício da redução de alíquota, de 2% para 1% do valor do IPVA.