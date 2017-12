ISSO É BRASIL! Rodrigo Maia assina aposentadoria de R$ 9,6 mil para ex-ministro José Dirceu

Ex-deputado foi eleito três vezes para a Câmara e foi cassado em 2005, devido às denúncias do mensalão do PT.



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) concedeu, na quinta-feira (21), aposentadoria ao ex-deputado federal José Dirceu (PT) de R$ 9,6 mil, correspondente a 28% do salário de um deputado federal em atividade (33,7 mil).

A decisão já foi publicada no Diário oficial da União e se baseou na decisão favorável a Dirceu da Coordenação de Registro e Seguridade Parlamentar. O ex-ministro entrou com o pedido de aposentadoria na Câmara em abril deste ano.

O petista foi eleito deputado federal por três vezes: em 1990, 1998 e 2002, sendo cassado pela Câmara em 2005, devido a denúncia do esquema do mensalão do PT.