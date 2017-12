Itapajé: Policias Militares prendem líder de facção criminosa que atuava no município

Policiais militares da 1ª companhia do 11º Batalhão (Itapipoca), Área Integrada de Segurança 17(AIS-17) realizaram por volta da 11h da manhã da última quarta feira, 29, a prisão de um dos chefes de facção criminosa que atuava no município de Itapajé, interior do Ceará, o indivíduo comandava o tráfico de drogas na região, segundo levantamentos policiais.





Em uma abordagem de rotina, os PMs identificaram que o suspeito identificado como Alexandre Lima Costa, 27 anos, possuía mandado de prisão em aberto, de imediato, o mesmo recebeu voz de prisão dos agentes. Em sua ficha criminal, Alexandre respondia a diversos crimes, dentre eles: homicídios dolosos, furtos e posse ilegal de arma de fogo. O caso foi encaminhado a Delegacia de Itapajé para procedimentos cabíveis.