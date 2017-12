Ivo Gomes sanciona Lei que cria premiação para Policiais que apreenderem armas de fogo e indiciarem criminosos por homicídio

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, sancionou na última semana a Lei 1701/2017, aprovada pela Câmara de Vereadores, que cria o sistema de premiação para agentes de segurança pública, incluindo policiais militares, policiais civis, guardas municipais e agentes penitenciários, que apreenderem armas de fogo, acessórios e munição irregular no âmbito municipal. A nova Lei também beneficia os agentes responsáveis pela resolução de inquéritos de crimes contra a vida. Os valores das premiações serão pagos com recursos do município e estabelecidos por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo.





“Além de retirar as armas de fogo em situação irregular de circulação, é preciso prender as pessoas que fazem uso delas. Mais do que isso, é necessário manter essas pessoas presas e isso depende basicamente de um inquérito policial bem feito, por isso estamos oferecendo esse incentivo aos agentes de segurança. É a nossa contribuição para ajudarmos as forças de segurança no enfrentamento a criminalidade”, disse Ivo Gomes.





A Lei considera em situação irregular a arma de fogo, acessórios e munições encontradas em desconformidade com o Estatuto do Desarmamento, conforme a Lei Federal 10.826/2003. Todo o material apreendido deverá ser entregue formalmente à autoridade competente para adoção dos procedimentos legais cabíveis.





De acordo com a Lei, o valor da premiação, no caso da apreensão de armas de fogo, vai variar de acordo com o calibre e o tipo da arma apreendida, mediante critérios estabelecidos em Decreto. A Lei prevê a criação de uma comissão formada por três membros do Poder Executivo Municipal que será responsável pela apreciação do procedimento administrativo para concessão da premiação.