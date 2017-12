FIM DO MUNDO! Jovem é preso acusado de manter relação sexual com menina de 12 anos

Um jovem de 20 anos foi apresentado na Central de Flagrantes na noite desta segunda-feira (11) acusado do crime de estupro de vulnerável praticado contra uma menina de 12 anos, no Município de Candeias do Jamari.





Segundo a ocorrência policial, a madrasta da vítima descobriu que o suspeito estava tendo relacionamento com a enteada, quando viu uma imagem dela no perfil do Facebook do jovem. A mulher se dirigiu até a escola e foi informada de que a menor tinha saído do local com o rapaz. A madrasta então localizou a adolescente na companhia do suspeito, em frente a vila de apartamentos que ele mora.





A menor revelou que tinha feito 'amizade' com o rapaz e ele a teria convidado para ir até o imóvel. O rapaz teria fechado a porta do apartamento e obrigado-a manter relação sexual (oral e vaginal). A menina disse ainda que era virgem até a ocasião. A PM foi informada do caso e deteve o suspeito. O jovem alegou que imaginava que a menor tinha 15 anos e que não tinha forçado ela a praticar sexo com ele.





O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes e autuado no crime de estupro de vulnerável (manter relação sexual com adolescente de idade menor que 14 anos, mesmo que seja com o consentimento dela).





A vítima reclamava de fortes dores na região genital e teve de ser medicada no posto de saúde da localidade. Outras alunas contaram que o rapaz é acostumado a 'conquistar' meninas na porta da escola e levar para o apartamento dele.





Fonte: Rondoniaovivo/Imagem Ilustrativa