"Justiceiro" mata ex-presidiário suspeito de roubo em Manaus

Na tarde da última sexta-feira, dia 8, Jhemes Souza Silva, 21 anos, conhecido como “Olhão”, foi morto a tiros por um homem não identificado, no cruzamento da Rua Urucará com Tefé, no bairro da cachoeirinha, zona sul da capital.





De acordo com informações repassadas pelos policias que fazem patrulhamento na área, ‘olhão’ tinha acabado de cometer um assalto na região, foi perseguido pelo ‘justiceiro’ e acabou sendo morto a tiros. Ao lado do corpo de Jhemes uma arma calibre 38 com munições intactas foi encontrada.





O corpo do homem foi removido pelo IML, e ficará a disposição de familiares.













Fonte: Portal CM7 – Foto: Divulgação