LAMENTÁVEL: Jovem é estuprada e morta após aceitar carona

Vítima era conhecida do autor do crime; um motorista de ônibus de 33 anos.

Uma jovem de 26 anos foi estuprada e morta no último domingo (3) após aceitar a carona de um conhecido Nova Olímpia (PR). O motorista de ônibus de 33 anos, cuja identidade não foi revelada, confessou ter cometido o assassinato e está preso deste esta terça-feira (5).





De acordo com o portal UOL, Gisele Luzia Aparecida de Lima esperava no ponto de ônibus quando o conhecido da jovem ofereceu carona.





“Eles se conheciam, até porque moram na mesma cidade, que tem cerca de 15 mil habitantes. E nestas cidades é normal as pessoas oferecerem carona, ao invés de esperarem o ônibus”, explica o superintendente da Polícia Civil de Uruarama, Milton Cinque.





Assim que deixou o posto de combustível, o motorista desviou o trajeto e seguiu para um canavial distante entre 10 e 15 km de onde se encontravam. Foi neste local que o suspeito estuprou e assassinou a jovem.





“A todo momento no percurso ele dizia que estava armado para subjugá-la. Depois de cometer a violência sexual, temendo que ela o denunciasse à polícia, pois o conhecia, cometeu o homicídio e a ocultação do cadáver”, completa o superintendente.





O caso foi investigado pela Polícia Civil de Uruarama. O crime foi solucionado com a ajuda de testemunhas e de câmeras de segurança do posto de combustível. Segundo a reportagem, a vítima sofreu uma facada e, em seguida, foi golpeada com o macaco hidráulico do carro. Em seguida, abandonou seu corpo no matagal.