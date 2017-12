LAMENTÁVEL: Radialista alcantarense morre vítima de acidente de trânsito

Faleceu na tarde deste domingo (10), o radialista Antônio Alexandro Albuquerque, 36 anos, em decorrência de um acidente automobilístico. O radialista apresentava diariamente na Rádio Bela Vista FM de Alcântara, o seu programa “Se liga forrozão”, despertando toda cidade.





Alexandro retornava das festividades da padroeira da Meruoca, na noite de sábado (09), quando perdeu o controle do veículo sofrendo um grave acidente na estrada da Meruoca, na altura do Sítio Palmeiras. Sendo logo socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde permaneceu internado, mas devido as gravidades dos ferimentos não resistiu e foi a óbito no início da tarde de hoje.





O jovem radialista havia recebido recentemente seu registro profissional como locutor, animador e apresentador. Além de atuar como humorista e animador cultural de festas juninas com destaque para a quadrilha junina do Sítio Espírito Santo, comunidade onde nasceu.





As primeiras informações dão conta, que o corpo de Alexandro, será velado em sua residência no Sitio Espirito Santo há um 01 km da sede do município.





(Blog do Célio Brito)