LAMENTÁVEL: Servidores públicos de Sobral não recebem salário antecipado

A Caixa Econômica Federal de Sobral anunciou por meio de uma nota, que estava impossibilitada de efetuar os créditos nas contas dos servidores públicos na última sexta-feira (29) conforme prometeu o prefeito Ivo Gomes. Segundo a nota houve uma indisponibilidade de sistema para atender a necessidade do pagamento.

Ivo Gomes anunciou em sua página no Facebook que todos os servidores receberiam seus pagamentos antecipados, “O salário, que deveria ser pago no primeiro dia útil do mês de janeiro (02/01), já vai cair na conta dos servidores nessa sexta para que os nossos colaboradores possam passar um Réveillon mais tranquilos, com segurança financeira e entrando com pé direito em 2018”, destacou o prefeito.

A noticia de que o pagamento não seria creditado nas contas, pegou todos os servidores de surpresa, deixando evidente a falta de planejamento, as instituições financeiras deixaram de realizar operações bancárias exatamente no dia do pagamento (29), causando a indisponibilidade das operações, segundo a nota os valores estarão disponíveis somente no dia 2 de janeiro.