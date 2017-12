Levantamento aponta segundo dia de Cerapió 2018 com prova extensa e chegará ao litoral do Piauí

Equipes de direção de provas do Cerapió 2018 estão em conferência de todos os roteiros. Para as duas primeiras etapas, os competidores deverão enfrentar muitos "balaios" e etapas de longo percurso e duração, como no segundo dia. Nesta quarta-feira (06) a caravana passou por trechos do litoral piauiense e já nesta quinta-feira (07) seguem rumo à cidade de Piripiri (PI) nesta quinta-feira (07), onde acontece a chegada da terceira etapa da prova.

De acordo com a organização geral do Cerapió, a primeira etapa que larga de Trairi (CE) com chegada em Sobral (CE) deve ser bem dinâmica, com bastante navegação e alguns "balaios", que deverão definir os melhores do primeiro dia. "Logo na saída tem um balaio interessante e o dia segue neste formato. Ainda é possível encontrar alguns estradinhas tradicionais, mas nada monótono", garante Ehrlich Cordão.

Já para o segundo dia, que compreende um percurso entre Sobral (CE) e Parnaíba (PI), pilotos e navegadores de carros, motos e quadriciclos irão sentir um menor grau de dificuldade em relação ao primeiro dia, em razão do menor volume de navegação. O grande desafio para esta etapa deve ser a distância: mais de 300 quilômetros em cerca de oito horas de prova.

Ainda de acordo com o diretor-geral do Cerapió, Ehrlich Cordão, a modalidade UTV terá uma planilha diferenciada em razão das reduções para buracos e erosões. Para as motos, as médias da categoria máster estão bem justas, mas também possíveis de ser honradas pelas duplas.





A equipe pernoita nesta quarta-feira (06) na cidade de Cocal da Estação (PI) e na quinta-feira segue em direção à cidade de Piracuruca (PI). "Vamos seguir por estradinhas de terras, passando por alguns trechos de florestas naturais belíssimas, com trechos de cascalhos. Passaremos ainda por um comunidade chamada "Deserto", que integrou o roteiro do primeiro Cerapió, em 1987", destacou Cordão.





As inscrições para o Cerapió continuam abertas através do site www.cerapio.com.br. Em 2018 a categoria Duplas, para motos e bikes, volta ao rally e tem atraído a atenção de atletas e pilotos.





Em 2018, o rally conta com patrocínio da Caixa, co-patrocínio da Honda e do Governo do Estado do Piauí, e apoio da Audax e da Prefeitura de Teresina.