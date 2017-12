Luiz Fux é eleito presidente do TSE

Fux assume no lugar de Gilmar Mendes.

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi eleito na manhã desta quinta-feira (7) para ser o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele assumirá o cargo, no ano que vem, no lugar de Gilmar Mendes, que deixará o comando da Corte Eleitoral em fevereiro. A votação que elegeu Luiz Fux foi realizada por meio de urna eletrônica.





Luiz Fux ficará na presidência do (TSE) durante 6 meses, até agosto de 2018, mês em que se encerra o mandato dele na Corte. A substituta do ministro será a ministra Rosa Weber. A posse do novo ministro no TSE, acontecerá no dia 6 de fevereiro de 2018.





(Cnews)