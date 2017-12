Lula lidera e Bolsonaro se consolida em 2º lugar, aponta Datafolha

Pesquisa divulgada neste sábado (2/12) ainda indica que ex-presidente sagra-se vencedor em todos os cenários de segundo.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece na liderança da disputa presidencial de 2018, de acordo com pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado (2/12). O levantamento ainda indica que o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) se consolidou em segundo lugar na corrida pela presidência da República do ano que vem, superando Marina Silva, que se lançou pré-candidata da Rede Sustentabilidade na tarde de hoje.





A pesquisa foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo. O instituto realizou 2.765 entrevistas entre os dias 29 e 30 de novembro, em 192 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos. Como os cenários foram alterados, só é possível fazer comparação com levantamentos anteriores nas simulações de intenção espontânea de voto no primeiro turno e estimuladas no segundo.





De acordo com a pesquisa, na simulação em um cenário com a maior gama de candidatos, Lula lidera com 34% e Bolsonaro fica na segunda posição, com 17%. Logo atrás, Marina Silva ostenta 9% das intenções de voto, seguida por Geraldo Alckmin (PSDB-SP) e Ciro Gomes (PDT-CE), ambos com 6%.





O ex-presidente Lula aparece com 17% das citações quando a intenção de voto é questionada sem a apresentação de nomes. Neste mesmo cenário, Bolsonaro surge com 11%. Os demais pontuam de 1% para baixo. “Ninguém”, por sua vez, foi mencionado por 19% e indecisos contabilizam 46%.





Ainda segundo o Datafolha, Lula sagra-se vencedor em todos os cenários de segundo turno. O ex-presidente ampliou em quatro pontos percentuais sua vantagem, em comparação com a pesquisa realizada pelo Datafolha no fim de setembro, no embate com Geraldo Alckmin (52% a 30%), Marina Silva (48% a 35%) e Jair Bolsonaro (51% a 33%).





Via Metrópoles