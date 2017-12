Lula tem o dobro de intenção de votos de Ciro no Ceará

Instituto Paraná Pesquisas também avalia administração e aprovação do Governo Temer pelos cearenses.

Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas sobre intenções de voto no Ceará para Presidente da República mostra que o ex-presidente Lula (PT) lidera no Estado com 43,7%. O ex-ministro e ex-governador cearense Ciro Gomes (PDT) aparece em segundo lugar com 15% das intenções de voto, mas empatado tecnicamente com o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC), com 14,1%. Foram analisados dois cenários de pesquia estimulada. Neste, com a presença de Lula, o tucano Geraldo Alckmin é citado por 5,0% dos entrevistados, Marina Silva, da Rede, (3,8%), Álvaro Dias, do Podemos, (2,3%), Henrique Meireles ainda em partido (0,4%), João Amoêdo, do Partido Novo (0,4%, e Manuela D’ Ávila (PCdoB), com 0,2%. Um total de 11,5% dos entrevistados disseram não votar em nenhum dos candidatos e 3,7% afirmaram não saber em quem votar.





Em uma outra situação eleitoral, sem a presença do ex-presidente Lula, Ciro Gomes cresce nas intenções de votos dos cearenses e lidera a corrida presidencial com 30,8%, se descolando de Jair Bolsonoro, que fica em segundo lugar (16,4%). Marina Silva também melhora seu desempenho entre os cearenses, sem a presença de Lula, e vai a 8,6% das intenções de votos. Em seguida apareceram Geraldo Alckmin (6,5%), Jaques Wagner (PT, com 3,4%, Álvaro Dias (3,0%), Henrique Meireles (0,6%), Manuela D´Ávila e João Amoêdo, ambos com 0,4% cada. Neste segundo cenário sem a presença de Lula, aumenta a taxa dos indecisos (25,4%) e dos não sabem em quem votar (4,6%).





A pesquisa também avaliou a administração do presidente Michel Temer, que é considerada ótima/boa por apenas 4,1% dos cearenses; 14,0% consideram sua gestão Regular e 80,4% avaliam como ruim/péssima. Já em relação à aprovação do Governo, o índice é de 8,4%; outros 88,1% desaprovam e 3,5% não sabe ou não responderam.





O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.520 pessoas, em 54 municípios, entre os dias 11 e 15 de dezembro de 2017. O levantamento encontra-se registrado no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª r 7ª Região sob o número 3122/17. A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.





Via Cnews