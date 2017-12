Mãe inventa câncer e criança passa por 13 cirurgias desnecessárias

Ela também alegou que o filho tinha alergia a leite e precisava de um transplante de pulmões.

Uma americana foi presa após confessar que inventou um câncer em seu filho, convencendo médicos a realizarem 13 cirurgias desnecessárias na criança, além de levá-lo a mais de 300 visitas ao hospital sem precisão.





Kaylene Bowen, 34 anos e moradora do Texas, alegou aos médicos que o filho, Christopher, atualmente com 8 anos, tinha alergia a leite e precisava de um transplante de pulmões por conta dos efeitos colaterais do problema.





Somado a isso, ela garantiu em sua página do Facebook que o menino tinha um “câncer terminal”. As invencionices da mulher chegaram ao ponto dela criar campanhas colaborativas na tentativa de arrecadar dinheiro para pagar os tratamentos da criança.





Após a história vir á tona, foi provado que Christopher é completamente saudável — os médicos começaram a desconfiar da mulher há dois anos. Em entrevistas a uma rede de TV, o pai do garoto, Ryan Crawford, afirmou que a mulher dizia a ele que o filho jamais andaria. “Também me disse que ele precisaria ser alimentado por uma sonda”.





O homem acredita que, na verdade, a verdadeira pessoa doente é Bowen: ela sofreria de Síndrome de Münchhausen, um transtorno no qual as vítimas inventam doenças e traumas para ganhar atenção.





