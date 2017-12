A vítima transitava pela BR 222, quando nas proximidades do trevo que dá acesso a cidade de Santana do Acaraú, foi abordado por três indivíduos armados que saíram de dentro do matagal. Os criminosos anunciaram o assalto e levaram o celular e o dinheiro da vítima. Logo a ação criminosa, os bandidos fugiram no matagal.





O roubo foi registrado na última quinta-feira (14), por volta das 20h.