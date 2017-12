MAIS UM ROUBO A PESSOA FOI REGISTRADO EM SOBRAL

Por volta das 10h da última quinta-feira (30), uma mulher foi roubada por um indivíduo que estava a pé e armado com um revólver. O crime aconteceu nas proximidades da igreja do Patrocínio, no Centro de Sobral. O criminoso levou o celular e a bolsa da vítima, fugindo em seguida.





A Polícia Militar foi acionada, compareceu no local da ocorrência, colheu as primeiras informações, diligenciou, infelizmente, o ladrão não foi localizado.





Fonte: Sobral 24 horas