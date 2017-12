Mansão do tráfico em Sobral recebe visita da Polícia e fecha as portas

PM foi atrás de gado roubado e encontrou muita droga e dinheiro em espécie.

Muita droga e R$ 20 mil em espécia foi o saldo de uma visita da Polícia a um casarão numa fazenda em Sobral. A PM estava em busca de gato roubado e se depararam com uma verdadeira “mansão do tráfico”.





As seis pessoas que estavam na casa fugiram quando perceberam a presença dos policiais. Duas delas foram presas após perseguição policial, e quatro seguem foragidas.





“Quando a gente chegou no final do muro [da residência] eu percebi que duas, três pessoas correram. Um que eu consegui prender, ele estava com bastante dinheiro e uma panela com muita droga”, afirma o policial Pedro Andrade.





Laboratório





A suspeita é de que o local era utilizado com laboratório de drogas, especialmente o refino de crack. Uma parte da droga, ainda bruta, foi encontrada no quintal.





Além de dinheiro, foram encontrados no local munição, armas e relógios e outros objetos que os policiais acreditam ser roubados. Um helicóptero da Polícia Militar também foi utilizado em apoio na operação.





“Eles ainda quiseram subornar os policiais, mas eles não foram felizes. Um dos presos fugiu de um presídio semana passada em Fortaleza”, afirma um policial militar.





Dois coelhos numa cajadada só





Ao fim da operação, os policiais recuperaram também as cabeças de gado roubadas, conforme a denúncia original. Os animais estavam em um terreno próximo à casa onde a droga foi apreendida.





Com informações do G1-CE