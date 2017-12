Médicos cearenses gravam nova versão da música de fim de ano, destacando "horror" na Saúde

Uma tradição que não pode faltar na programação de fim de ano da Rede Globo, ganhou uma nova roupagem através de iniciativa do Sindicato dos Médicos do Ceará que, assim como a emissora de TV, convocou um time de estrelas, só que da Medicina, para gravar uma versão inédita da música “Um Novo Tempo”, com o tema “Velhos Problemas”. O vídeo, divulgado nesta sexta-feira (22/12/2017), mais que uma mensagem à sociedade e aos gestores públicos, por destacar o "horror" na Saúde, também é uma homenagem ao médico José Otho Leal Nogueira que, “após 54 anos de exercício da Medicina, continua sendo referência e inspiração para toda a categoria”.

