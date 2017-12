Megaoperação policial em Pacajus caça traficantes e matadores de facções criminosas

Dezenas de policiais cumprem, desde cedo da manhã, mandados judiciais de prisão, busca e apreensão e condução coercitiva. Pacajus apresenta altos índices de violência. Neste ano, já são 97 assassinatos.

Uma megaoperação policial foi deflagrada no começo da manhã desta sexta-feira (1) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O alvo escolhido pelas autoridades é o Município de Pacajus (a 49Km da Capital), onde dezenas de policiais civis e militares, além de equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Perícia Forense (Pefoce) cumprem mandados de prisão, busca e apreensão e condução coercitiva, expedidos pela Justiça a pedido das autoridades policiais e do Ministério Público Estadual (MPE).





A cidade de Pacajus tem apresentado, neste ano, altos índices de violência, com 97 pessoas assassinadas. Os crimes de morte e assaltos ocorrem ali diariamente. Somente nas últimas 72 horas, ao menos, três pessoas foram mortas em crimes com características de execução sumária. O mais recente caso teve como vítima uma jovem de 20 anos, cujo corpo foi encontrado, crivado de balas, em uma estrada de terra na comunidade Pajeú. Entre terça e quinta-feira, foram três assassinatos.





Ainda na terça-feira (29), um homem foi executado, a tiros, no bairro Banguê Um. A vítima foi identificada como José Dienes Kennedy da Silva, 41 anos. Na quarta-feira (29), o corpo de um homem, também apresentando lesões e tiros, foi deixado pelos assassinos na BR-116, próximo ao Lixão da cidade. E nesta quinta-feira, o corpo de Sara Goes dos Santos foi localizado no bairro Pajeú.





Tráfico e mortes





Pacajus, à exemplo de outras cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e da Capital cearense, vem sendo palco de uma “guerra” entre facções criminosas e uma permanente disputa de território entre traficantes. Esses conflitos foram os responsáveis pela maioria absoluta dos 97 crimes de morte ocorridos ali desde janeiro.





Outro problema constante que afeta a segurança pública em Pacajus são as constantes fugas de presos de alta periculosidade da Cadeia Pública local, que apresenta sérios problemas de infraestrutura e superlotação. Várias fugas ocorreram ali nos últimos meses.





Os bairros e comunidades com maiores índices da criminalidade são: Aldeia Park, Banguê 1 e 2, Mangabeira, Limoeiro, Pedra Branca, Alto da Boa Vista, Croatá 1 e 2, Buritis e Planalto Pacajus.





A operação desencadeada nesta sexta-feira (1º) visa a prisão de traficantes, homicidas e foragidos da Justiça. Os efetivos terrestres contam com o apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).