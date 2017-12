Menino presenteia garis e vídeo emociona a web

Murillo, de um ano e seis meses, esperou o caminhão de lixo chegar na rua onde mora para entregar presentes de Natal aos profissionais.

Um garotinho de um ano e seis meses emocionou os usuários das redes sociais nessa quinta-feira, 21, ao dar presentes de Natal a três garis e ao motorista do caminhão do lixo, no interior de São Paulo. O momento foi registrado e divulgado pela mãe da criança.





"Como alguns já sabem, Murillo é maluco pelo caminhão de lixo e pelos rapazes que são muito carinhosos com ele. Todas as segundas, quartas e sextas ele espera no portão eles passarem e só entra quando eles viram a esquina", contou Michele Moreira.





O vídeo viralizou e, até o momento, conta com 6,1 milhões de visualizações e mais de 245 mil compartilhamentos. A atitude de Murillo foi elogiada nos comentários da publicação.





"Minha filha também esperava o caminhão de lixo. Parabéns pela atitude", disse um deles. "Fiquei emocionada, que lindo", afirmou mais um. "Até chorei. Bela ação", reforçou outro.





Confira vídeo

