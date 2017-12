MODELO AFIRMA QUE TERÁ SEGUNDA PERNA AMPUTADA; ABSORVENTE INTERNA É CAUSA

Na época, os médicos recomendaram que ela amputasse as duas pernas, mas ela resolveu lutar pela perna esquerda.

A modelo californiana Lauren Wasser, de 29 anos, que teve sua perna amputada em 2012 em decorrência de uma síndrome de choque tóxico (SCT) causada por um absorvente interno, está prestes a ter sua segunda perna amputada. A informação é do UOL.





Ela contraiu a síndrome em 2012, após usar absorvente interno por longo período. Na oportunidade, Lauren sentiu sintomas semelhantes ao de uma gripe, que mais tarde resultaram em um ataque cardíaco que a deixou em risco de vida. Na sequência, suas duas pernas desenvolveram gangrena. Ela foi amputada abaixo do joelho direito, além dos dedos do pé esquerdo.





Na época, os médicos recomendaram que ela amputasse as duas pernas, mas ela resolveu lutar pela perna esquerda. Desde então, por conta disso, a modelo diz sentir muitas dores e complicações. Ela afirmou que sua perna está, além dos dedos, sem o calcanhar, com uma úlcera aberta.





A permanente luta da modelo fez com que ela tivesse que passar por novos procedimentos cirúrgicos. Os médicos afirmam, entretanto, que a solução não é permanente. Lauren diz que, com o passar dos anos, seu corpo produziu muito cálcio, o que leva ossos a se desenvolverem nesse pé.





Mesmo com as recorrentes dificuldades, Lauren opta por seguir em frente. Contrariando todas as probabilidades, a modelo, que agora também é ativista, tenta transformar sua luta em aprendizado. Ela tem dedicado seu tempo para a conscientização das pessoas sobre a prevenção da síndrome e também sobre os riscos do uso de absorventes internos.





O POVO Online