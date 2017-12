MOTOCICLETA APREENDIDA É DEPENADA NO PÁTIO DO DETRAN DE SOBRAL; FOTOS

"Olá galera é com enorme tristeza que venho por meio deste me expressar a minha indignação contra o detran de Sobral pois aconteceu um caso muito paquitante pois no sábado no dia 16/12/2017 meu esposo foi barado por policiais e logo fizeram a apreensão do veículo o motivo a moto atrasada pois aí estão tudo bem!mais cinco dias depois hoje 20/12/2017 ele colocou a moto em dias e foi busca -lá chegando lá o pior a moto tinha se encontrada nesse estado furtaram as peças da moto e aí o que fazer nessa situação? Eu e o meu marido estamos indignados com essa situação tão constrangedora e queremos respostas que não nos deram isso é falta de respeito e ética dinheiro no mundo paga a humilhação que estamos sentindo. Aí fica a alerta quem tem sua moto apreendida fique ligado..."