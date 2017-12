MOTORISTA AUTUADO POR POSSE DE SUBSTÂNCIA PROIBIDA

Durante trabalhos no trecho da BR 222 entre os Município de Sobral e Forquilha, equipe PRF percebeu motorista de um veículo tipo cegonha carregado de veículos transitando pela contramão em local próximo a localidade de Canudos. De forma perigosa o veículo de grande dimensão tentava realizar uma ultrapassagem em local proibido.





Equipe solicitou parada do veículo e durante revista no veículo fora encontrado cartela com comprimidos de Anfetaminas, substância proibida comumente chamada de "rebite" usada para manter o motorista acordado, permitindo conduzir veículo por horas e horas sem descanso.





Essa conduta pode causar acidentes, pois o condutor poderá perder o sentido e ter alucinações.





A reportagem do Sobral 24 horas identificou caminhão de placa NVO2290 e carreta placa EJZ8502. Condutor autuado e veículo foi recolhido ao Pátio.





Fonte: Sobral 24 horas