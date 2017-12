Motorista é preso com licenciamento adulterado com caneta no Ceará

PRF percebeu que os campos 'exercício' e 'validade' do licenciamento estavam rasurados de tinta azul. Documento não foi pago em 2015.





Um homem foi preso nesta terça-feira (5) por falsificar com caneta o certificado de registro e licenciamento (CRLV) do carro em que transitava no município de Sobral, região Norte do Ceará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista adulterou de caneta a data de validade do documento.

Documento estava com a validade e o exercício alterado de caneta, segundo a PRF. (Foto: Divulgação/PRF)



O homem dirigia uma caminhonete modelo L2000, quando foi parado por policiais rodoviários no quilômetro 221 da rodovia BR-222. Ao verificar o documento, a PRF percebeu que os campos 'exercício' e 'validade' do licenciamento apresentado pelo condutor estavam rasurados de tinta azul. O documento era válido somente pelo ano de 2015, mas o motorista alterou para 2016.





Ao consultar o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), os agentes da PRF identificaram que o documento não havia sido pago em 2015. Deste modo, o licenciamento não foi confeccionado em 2016.

Caminhonete foi apreendida pela PRF em Sobral, região Norte do Ceará (Foto: Divulgação/PRF)

Após o flagrante, o homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado por uso de documento falso. O veículo também foi apreendido e levado para o pátio da unidade policial, onde permanecerá até o pagamento das multas e a regularização dos documentos.





Fonte: G1