Motoristas do Ceará têm até o dia 30 para garantir 80% de desconto em multas do Detran

Os motoristas que têm multas pendentes emitidas pelo Detran Ceará têm até o próximo sábado (30) para garantir desconto de 80% no valor da cobrança. O desconto é para multas aplicadas até dezembro de 2015, com valor total de até R$ 3.944,24.





Aqueles que se enquadram na situação devem acessar o site do Detran-CE , identificando a página que trata do Programa de Recuperação Fiscal (Refis). Os boletos já são emitidos com o valor total reduzido em 80%.





Estão contemplados com o desconto tanto as multas de trânsito quanto aquelas obtidas por ônibus e vans que integram o sistema de transporte intermunicipal rodoviário de passageiros do Estado.





O benefício foi concedido pelo Governo do Estado após autorização da Assembleia Legislativa, que aprovou lei nesse sentido. Dessa forma, o desconto destina-se somente às multas aplicadas pelo Detran, que conta com a colaboração da Polícia Rodoviária Estadual para a fiscalização do trânsito nas rodovias estaduais.