Mucambo-CE: Após assalto, bandido morre em troca de tiros com a Policia Militar

Na noite desta quarta-feira 27/12, por volta das 20hs, dois elementos em uma moto Honda CB 300 de placa KVJ-9407 inscrição de Coreaú-CE, praticaram um assalto ao Bar SOS Point no centro da cidade, levando vários pertences de clientes que estavam no estabelecimento comercial. Na fuga, os indivíduos abordaram um cidadão e tomaram uma quantia em dinheiro, em seguida passaram pelo bairro da Vila do Açude, onde realizaram mais um assalto.

Indivíduo mortona troca de tiros com policiais militares





A Policia Militar de Mucambo foi acionada e rapidamente conseguiu localizar a rota de fuga dos assaltantes, houve perseguição, os bandidos começaram a atirar contra a viatura. A PM revidou. O confronto ocorreu na localidade do Sitio Touro, já na Zona Rural de Mucambo, os dois criminosos foram baleados, mesmo feridos abandonaram a moto e se embrenharam no matagal. A Policia fechou o cerco pela região e continuou as diligencias. Por volta das 23:50 minutos um dos assaltantes foi localizado, ferido ele foi levado para o hospital municipal de Mucambo, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Com ele a Policia encontrou os pertences das vitimas, cerca de 10 aparelhos celulares, uma carteira, dinheiro e a arma utilizada no assalto. Todo o material recuperado, bem como a moto utilizada na ação delituosa foi levado para a Delegacia Regional de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.

Motocicleta utilizada no assalto





O outro comparsa ainda se encontra foragido no matagal, de acordo com a policia, ele também está ferido. As diligencias continuam. Sobre o individuo morto, ele ainda não foi identificado, pois o mesmo não portava documentos. O rabecão foi acionado e conduziu o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.

Arma utilizada nos assaltos e os celulares roubados





Com informações do portal Mucambo em Questão