MULHER PASSA MAL E VAI PARAR NO UPA APÓS RELAÇÃO SEXUAL COM MARIDO E AMANTE

Uma mulher de 40 anos foi parar na UPA depois de passar mal após uma madrugada inteira fazendo sexo com o marido e o amante, no interior da casa onde mora, no centro de Cruz das Almas. O fato, segundo o radialista Ueviton Santana, teria acontecido na semana passada, mas só agora chegou ao conhecimento da imprensa local.





De acordo com a reportagem, o marido que sofria de impotência sexual teria consentido que sua mulher tivesse um caso com outro homem a fim saciar seu desejo, desde quando ele estivesse por perto.





Acontece que durante a relação sexual marcada com antecedência pelo casal, o marido que já tinha procurado o urologista para tratar o seu problema de saúde resolveu participar do ato depois de ingerir medicamento prescrito pelo médico, levando a sua mulher ao desgaste físico após intenso orgasmo.





Com um quadro de hipoglicemia, a mulher foi levada pelo marido e o amante até a unidade de saúde, onde foi medicada e recebeu alta. O triângulo amoroso é o caso mais comentado nas mídias sociais. (Informações Forte na Notícia )