Mulher termina casamento após reparar em detalhe de foto no Instagram

O casamento de Yulia Agranovych e Nazar, de São Petersburgo, Rússia, chegou ao fim após a esposa reconhecer cenas familiares em fotos postadas por uma pessoa desconhecida. Yulia estava navegando no Instagram quando se deparou com uma paisagem comum para ela. Era praticamente a mesma vista da varanda de seu quarto.

Foi essa foto que a jovem percebeu que se tratava do quarto do casal





“Não estava procurando por nada específico, era uma manhã normal. Comecei a navegar e, de repente, vi essa foto. Quando entrei no perfil, encontrei muitas imagens similares”, contou Yulia ao jornal “Daily Mail”. O pior é que não havia apenas fotografias com a vista do quarto do casal, mas também selfies com o marido dela.

Os dois estavam casados há pouco tempo





A esposa, antes de confrontá-lo, decidiu comentar no post: “Bela vista da janela do quarto do meu marido”. Ao falar com ele, Nazar despistou e disse que tinha convidado amigos para assistir a um filme e beber alguma coisa. “Quando os convidados chegam, eles vão para a cozinha tomar um drinque, não para o quarto”, rebateu a jovem.

Após a descoberta, a outra mulher confirmou a Yulia que tinha um caso com Nazar





A mentira durou pouco. Logo, a amante confirmou a Yulia que tinha um caso com Nazar. O casamento, então, acabou. Mais tarde, a esposa traída divulgou a história na televisão russa e acabou ganhando várias apoiadoras. “Muitas ficaram orgulhosas da minha bravura e estão se livrando dos maridos traidores também”, disse. Fonte: Metropoles