Neymar e Bruna Marquezine curtem noite juntos em Noronha

Os fãs de Neymar e Bruna torcem pela volta do relacionamento do casal.

O atacante da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, Neymar Júnior e a atriz Bruna Marquezine curtiram a noite deste sábado (30) juntos em Fernando de Noronha.





O registro foi feito pelo fotógrafo Raul Aragão que está fazendo a cobertura das festas de final de ano na Pousada Maria Bonita, de propriedade do ator Bruno Gagliasso, que está repleta de celebridades.





Neymar estava curtindo o litoral da Bahia, em Barra Grande, com os amigos Gabriel Medina, o jogador Lucas Lima, o cantor Thiaguinho e outros parças do atleta.





O jogador foi recebido por Bruno Gagliasso no aeroporto de Fernando de Noronha. Os fãs de Neymar e Bruna torcem pela volta do relacionamento do casal. Em outubro deste ano, os dois também foram flagrados na festa de casamento da atriz Marina Ruy Barbosa.