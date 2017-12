NOTA DE AGRADECIMENTO A GESTÃO MUNICIPAL

"Gostaria de agradecer na pessoa do prefeito municipal de Sobral pelo o atendimento a solicitação dos moradores da Rua: Ipu ( COHAB III).





Depois da divulgação da situação em que se encontrava a rua , com asfalto danificado e calçamento, a prefeitura no dia seguinte iniciou não só a reforma mais também a ampliação do asfalto , finalizando toda a rua .





Com esse trabalho foi criado um novo acesso ao bairro Renato Parente, pois quem vem da direção do supermercado Pinheiro agora não precisa mais entra na avenida do Detran ou do Cachoeira, apenas seguir direto,





criando assim uma nova avenida que irá beneficiar não só os moradores da COHAB III , mais também os moradores do bairro Renato Parente.





Obrigado pelo compromisso com a população e profissionalismo na gestão dos recursos públicos.





Moradores da rua : Ipu





COHAB III."