Leitor envia nota de agradecimento sobre o excelente atendimento no Posto de Saúde da Família do bairro Tamarindo.

Confira a nota na íntegra:

"Como usuário do estabelecimento de saúde CSF Dr Luciano Adeodato conhecido como PSF do Tamarindo, gostaria de aqui parabenizar pelo excelente atendimento prestado por esta unidade de saúde. Estive com minha esposa para um atendimento e fomos bem recebidos por todos funcionários, porteiro, recepcionistas, técnicos e enfermeiros. O referido estabelecimento merece nota 10 pelo atendimento, todos funcionários cordiais e sempre com boa vontade, em meio a tantos funcionários públicos desinteressados que temos em nosso país, para mim encontrar na minha cidade pessoas que amam o que fazem é motivo de orgulho. Gostaria de agradecer em especial à duas pessoas do PSF do Tamarindo, sendo elas: Enfermeira Lívia e Enfermeira Marcela, ambas com um atendimento humanizado com todos seus pacientes e com o exemplo e dedicação delas, encerro meus sinceros agradecimentos."