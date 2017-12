NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretara da Saúde, esclarece que existe um volume elevado de cirurgias de urgência e emergências devido à epidemia de agravos por causas externas (acidentes de trânsito e agressões físicas) em toda a Macrorregião Norte. A Secretaria da Saúde de Sobral tem articulado junto à Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) a realização de cirurgias eletivas, apesar de sua grande taxa de ocupação devido aos supracitados agravos.





A Prefeitura informa ainda que desde o dia 03 de julho de 2017, já foram realizadas mais de 700 cirurgias eletivas na SCMS, seguindo uma fila de espera existente no cadastro universal do Sistema Único de Saúde (UNISUS), de acordo com os critérios de prioridade clínica.