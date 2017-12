NOVOS POLICIAIS MILITARES EM AÇÃO EM SOBRAL!

Novos policiais já ocupam as principais praças de Sobral. Agora ficou mais complicado para os “pirangueiros” praticarem roubos no centro da cidade. A presença dos PMs gera uma sensação de segurança para os sobralenses que amanheceram esta quinta-feira com cerca de 30 policiais fazendo ronda a pé em cerca de 10 praças.





Depois de muita pressão da imprensa, o Governador Camilo Santana mandou 216 novos policiais para a “princesa do Norte”. Até a próxima semana a cidade vai receber novas viatura, sendo carros e motocicletas que vão auxiliar no trabalho da polícia.