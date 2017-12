Mais uma vez o repórter sobralense tem o seu trabalho reconhecido e ganha repercussão nacional. Desta vez, no programa “Caldeirão do Huck” de Luciano Huck, apresentado no último sábado 23.





O apresentador esteve gravando com a árvore dos desejos numa escola em Sobral, a produção viu o trabalho de Macedo e o contrataram por algumas imagens.