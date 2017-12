"Operação Rodovida" começa hoje nas BRs do Ceará e vai se estender até o Carnaval de 2018

A Polícia Rodoviária Federal no Ceará (PRF-CE) deflagra nesta sexta-feira (22) a “Operação Rodovida” em todas as estradas federais que cortam o estado. Serão mobilizados cerca de 400 agentes e 200 viaturas de diversos tipos para intensificar a fiscalização no tráfego. A operação vai se estender até o dia 18 de fevereiro, abrangendo os feriadões de Natal e Ano-Novo, as férias escolares de janeiro e o Carnaval 2018.





A intensificação da fiscalização tem como principal objetivo a redução dos números de acidentes provocados, principalmente, por três tipos de infração: excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e em locais proibidos e a embriaguez no volante.





Mas, além disso, será fiscalizado o uso de equipamentos de segurança e proteção individual, como capacete para os motociclistas e garupas, utilização de cadeirinhas para crianças pequenas e o uso obrigatório do cinto de segurança.





Números





Segundo dados estatísticos da PRF no Ceará, neste ano já foram registrados nas estradas federais no estado, no período entre janeiro e novembro, 485 acidentes, sendo 124 deles considerados com resultados graves. Esses sinistros tiveram como conseqüência, 449 pessoas feridas e 34 mortas.





Nesta sexta-feira, véspera de feriadão de Natal, as rodovias que deverão receber maior aporte de tráfego são as BRs 116, 222, 304 e 020. Nesses locais serão montados bloqueios para fiscalização de documentos e equipamentos veiculares.





Outra preocupação das autoridades é com a chegada do período de chuvas. Com as pistas molhadas, aumentam os riscos de acidentes provocados por aquaplanagem (falta de contato dos pneus com a pista, chão ou pavimento e ocorre por causa de pistas molhadas ou poças d'água)





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)