OPORTUNIDADE: Prefeitura de Groaíras abre seleção com salários de até R$ 6 mil

A avaliação dos candidatos será realizada por meio de análise curricular e entrevista. Não será cobrada taxa de inscrição.

Prefeitura de Groaíras abriu seleção pública para formar cadastro de reserva para contratação temporária na Secretaria Municipal de Saúde. O período é de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, podendo ser prorrogado.









Os salários variam entre R$ 976,80, para cargos de técnico de enfermagem, e R$ 6 mil, para ginecologia e obstetrícia. A avaliação dos candidatos será realizada por meio de análise curricular e entrevista.









As inscrições podem ser feitas no Centro de Apoio a Estratégia Saúde da Família (Caesf), na Rua Vereador Marcolino Olavo, 810, Centro, em Groaíras. O horário é das 7h30 às 11h30, e das 13h30 às 17h. Não será cobrada taxa de inscrição.









Os cargos são de:





- Assistente Social

- Enfermeiro

- Farmacêutico

- Fisioterapeuta

- Psicólogo

- Educador Físico

- Psiquiatra

- Ginecologia/Obstetrícia

- Fonoaudiólogo

- Nutricionista

- Dentista

- Técnico de Enfermagem





O candidato precisa ter idade mínima de 18 anos completos no ato da contratação; estar em dia com as obrigações eleitorais; ser brasileiro nato ou naturalizado; apresentar o diploma (cópia autenticada em cartório), expedido por Instituição de Ensino Superior, da qualificação exigida para a função ou declarações que comprovem a competência para o exercício do cargo pleiteado.





Além de não ter condenação criminal e nem possuir condenação em processo de improbidade administrativa, comprovados por certidão de antecedentes criminais da justiça estadual; e apresentar, no ato da contratação, Atestado de Saúde Ocupacional.





Os cargos têm requisitos específicos, e os candidatos podem conferir mais detalhes no edital.