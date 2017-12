Papai Noel tem roupas e brinquedos furtados em Fortaleza

Uma mala do líder comunitário André Bueno, com as roupas de Papai Noel e alguns brinquedos, foi levada da porta de casa em Fortaleza.

O líder comunitário André Bueno teve uma roupa de Papai Noel e brinquedos furtados no Bairro Vila Manuel Sátiro, em Fortaleza. O furto ocorreu na sexta-feira (1º) quando o voluntário que distribui brinquedos como Papai Noel retornava de um trabalho social. Ele deixou a mala com o material na porta de casa e, enquanto foi à residência vizinha, os objetos foram levados. "Tô muito triste", disse na manhã desta segunda-feira (4).





Bueno doa brinquedos há 30 anos, como voluntário. "Quando vi fiquei louco. É um cenário que tenho há 30 anos. Faço um trabalho social para todas as pessoas, em hospitais, no Lar Torres de Melo (casa para idosos), em creches. Vários trabalhos solidários. Eu queria que me devolvessem essa roupa do Papai Noel porque isso está me fazendo falta", disse Bueno. Ele ainda não registrou boletim de ocorrência.





O líder comunitário lamentou ter o material furtado. "A gente leva alegria para as crianças. É um trabalho que eu faço com maior amor, maior carinho. É um trabalho que eu comecei a fazer ainda garoto e pegou. Como eu fui educado em uma instituição, a gente aprendeu a fazer a caridade, ajudar o próximo. Mas esse ano, eu tô triste, muito triste".





Fonte: G1