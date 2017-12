Paulo Maluf se entrega à PF em São Paulo

Maluf se apresentou a PF, um dia depois do ministro Edson Fachin determinar a prisão do deputado.

O deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), de 86 anos de idade, se entregou na manhã desta quarta-feira (20), à Polícia Federal em São Paulo.





Maluf se apresentou a PF, um dia depois do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a prisão do deputado. Paulo Maluf chegou ao prédio da PF com uma mala de roupas.





Paulo Maluf foi condenado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal a uma pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias pelo crime de lavagem de dinheiro. A condenação foi imposta a Maluf no dia 23 de maio, mas ainda estava sob pendência de embargos infringentes na ação penal 863.





Na condenação, o STF determinou que a pena começará no regime fechado, sem possibilidade de saída durante o dia para trabalho. A sentença também determinou a perda do mandato de deputado.





Maluf havia entrado com embargos de declaração para tentar reverter sua condenação, mas o recurso foi negado em outubro pela Primeira Turma do STF. Após isso, Maluf entrou com novo embargo, em busca de reduzir sua pena, mas Fachin entendeu que o novo recurso não seria mais cabível.