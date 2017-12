Polícia caça homem que matou a companheira e três enteados carbonizados

A Polícia continua as buscas para tentar encontrar o homem acusado de ter praticado uma chacina na localidade de Pai Mané, na zona rural do Município de Ipueiras (a 298Km de Fortaleza) na manhã desta segunda-feira (4). Num ataque de fúria, ele incendiou a casa onde morava, matando a companheira e três crianças que seria suas enteadas. A população está de luto e ajuda as autoridades na tentativa de localizar o assassino.





A tragédia familiar foi premeditada. Francisco Clóvis Camelo constantemente discutia com a companheira, Antônia Conceição Rodrigues Silva, 30 anos, por causa de ciúmes. Na manhã de ontem, ele planejou e executou o crime. Sua primeira providência foi tirar da casa seu filho legítimo, uma criança, que foi entregue a uma tia. Em seguida, ele retornou para casa e teria esfaqueado a mulheres e as três crianças, para depois incendiar a residência.





Os corpos de Antônia Conceição e de seus três filhos foram encontrados pelos vizinhos e encaminhados pela Polícia para o núcleo da Perícia Forense de Sobral, onde hoje passarão por exames. As três crianças foram identificadas como Francisco Erick Rodrigues de Sousa, 5 anos; Maria das Graças Rodrigues de Sousa, 8 anos; e Natália Rodrigues de Sousa, 11.





Ainda no começo da noite de ontem surgiram boatos de que o assassino teria praticado o suicídio no matagal para onde teria fugido após causar o incêndio e matar as quatro pessoas. No entanto, a informação não foi confirmada e as buscas prosseguem na tentativa de encontrá-lo.





(Fernando Ribeiro)