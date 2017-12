Polícia Civil prende suspeito de participar do assassinato do sargento Izaías

Oficial foi morto ao tentar impedir o resgate de três presos da cadeia de Milhã, no último dia 12.

A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do sargento da Polícia Militar Izaías dos Santos, morto durante o resgate de três presos da Cadeia Pública de Milhã, no último dia 12.





O homem foi localizado com armas de fogo, municções, drogas e rádios comunicadores. Segundo a polícia, ele também tinha fardas usadas por servidores do sistema prisional do Ceará.





Izaías foi morto quando uma quadrilha com cerca de dez homens armados invadiu a cadeia de Milhã. O sargento tentou impedir a fuga e acabou sendo baleado na cabeça.





(Cearanews7)