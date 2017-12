Polícia Civil prende suspeitos de aplicar golpe no seguro DPVAT

Os suspeitos confirmaram que receberiam R$ 150 pelo serviço.

A Polícia Civil da cidade de Itapajé, na Região Norte do Ceará, prendeu em flagrante na manhã de ontem (6), um grupo de estelionatários, suspeitos de aplicarem golpes no Seguro DPVAT (Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres).





De acordo com informações da polícia, inicialmente, a ação criminosa era articulada por uma dupla, que cooptava pessoas, que serviam como personagens na trama criminosa. Em troca, os suspeitos ofereciam valores em dinheiro como recompensa pelo serviço prestado.





Os primeiros envolvidos foram identificados como Antônio Narcélio Sousa Vaz, de 35 anos e Arnóbio Nascimento Silva, de 28 anos – com passagem por porte ilegal de arma de fogo. Ambos haviam sido contratados por José Iran Teixeira Matos, de 49 anos – com passagem por porte ilegal de arma de fogo; e Francisco Josian Silva Gomes, de 30 – sem antecedentes, autores do esquema criminoso, no intuito de facilitar a emissão de documentos necessários para dar entrada no Seguro.





De acordo com o delegado André Firmino, os suspeitos já eram investigados por participação neste tipo de crime, e por isso, ao serem questionados, ambos confirmaram que receberiam R$ 150 pelo serviço.





Foi então, que a Polícia Civil chegou aos chefes estelionatários, José Iran e Josian Silva. Na delegacia, foi confirmada a tentativa de fraude e o quarteto foi preso. O grupo foi autuado em flagrante por tentativa de estelionato e associação criminosa. Agora, a Polícia Civil mantém as investigações, com o objetivo de identificar outras pessoas envolvidas na articulação delituosa.





Fonte: Cnews