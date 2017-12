Polícia confirma morte de sargento durante resgate de presos

Agente de segurança estava com outros colegas de trabalho, quando foi atingido.

Um sargento da Polícia Militar foi morto durante um resgate de presos, registrado nesta terça-feira (12), na Cadeia Pública de Milhã, 300 km de Fortaleza. A vítima, identificada apenas como Izaias, estava com outros agentes de segurança, quando aconteceu uma troca de tiros.





De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos chegaram pela manhã, trocaram tiros com os agentes plantonistas e conseguiram resgatar três presos.





Izaías foi socorrido, levado para o Hospital Municipal de Milhã, mas não resistiu aos ferimentos. "É com imenso pesar que eu venho anunciar a morte do nosso guerreiro sargento Izaías. Infelizmente, no bom combate, o sargento Izaías não conseguiu resistir aos ferimentos. Em nome da nossa abençoada família policial militar, queria desejar meus pêsames e o conforto aos familiares do Izaías. Nós nunca desistiremos e vamos para cima, sim, para tirar das ruas aqueles que não desejam viver em harmonia com a sociedade", disse o comandante geral da PMCE, coronel Ronaldo Viana.





Buscas são realizadas, mas até o momento, ninguém foi preso.

Fonte: Cnews