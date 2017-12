Polícia Federal e CGU deflagram operação para investigar BNB

A operação acontece nos estado do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.

A Polícia Federal no Estado do Ceará e a Controladoria Geral da União deflagraram, na manhã desta sexta-feira (22), a OPERAÇÃO CAIXA 3, com o objetivo de dar cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão nos Estados do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco ordens judiciais de busca e apreensão.





As medidas foram expedidas pela 11ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Fortaleza/CE.





A operação investiga crime de gestão fraudulenta no âmbito do Banco do Nordeste do Brasil – BNB em benefício do grupo empresarial do ramo de cerveja.





Ao todo 72 (setenta e dois) policiais federais e 10 (dez) servidores da CGU estão dando cumprimento às medidas cautelares.





Mais informações sobre esta operação serão divulgadas durante uma coletiva de imprensa que será realizada às 11h, no auditório da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, localizada na Av. Borges de Melo, 820, bairro de Fátima.